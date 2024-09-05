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Verdiği tepki bomba! Berberi, İrfan Can Eğribayat'a Galatasaraylı önlük giydirdi

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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, tıraş olmak için gittiği kuaförde berberinin beklenmedik şakasıyla karşılaştı. Berber, sarı-lacivertli kaleci İrfan Can'a 5 yıldızı Galatasaray logosunun yer aldığı bir önlük giydirmeye çalıştı. Durumu anında fark eden genç kaleci, önlüğü hızlıca üzerinden attı ve berberini ""Bir daha bana böyle şakalar yapma, çok ciddiyim" sözleriyle uyardı" diyerek uyardı.

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, tıraş olmak için gittiği kuaförde berberi tarafından hiç beklemediği bir şakaya maruz kaldı.

GALATASARAYLI ÖNLÜK GİYDİRDİ

İrfan Can'ı tıraşa hazırlayan berberi, genç kaleciye su içtiği sırada 4 yıldızlı Galatasaray logosunun önlük giydirmeye kalktı. Durumu hemen fark eden 26 yaşındaki file bekçisi, önlüğü apar topar üzerinden attı.

"BİR DAHA BANA BÖYLE ŞAKALAR YAPMA"

Berberine tepki gösteren İrfan Can Eğribayat, şakayla karışık bir şekilde "Ne yapıyorsun? Ciddi ol biraz" dedi. Daha sonra Fenerbahçe logosunun yer aldığı önlük geldikten sonra "Şimdi oldu" diyerek karşılık veren sarı-lacivertli kaleci, berberini "Bir daha bana böyle şakalar yapma, çok ciddiyim" sözleriyle uyardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Teşkilatı mahsusa:

Adam gibi adam

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18
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Ahmet Çakır:

o önlüğü fırlatma şekli adam olmadığını gösterir.güzelce alıp geri iade edebilirdi.Futbolcular ve yöneticiler böyle yaptığı için taraftarlarda agresif oluyorlar işte

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Serhat Arik:

ADAM????

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3
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1gerceklerinsesi:

Soğ kola dikkat et kaleci. Anladın sen ;)

6
4
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Melih Bayrak:

şaka gibi olan ikinci önlük gerçekle alakasi olmayan orijinal olan bir yıl SONRA birinci olandi

3
4
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