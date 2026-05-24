Vedat Muriqi'nin 23 golü yetmedi! Mallorca küme düştü

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Mallorca, sahasında Real Oviedo'yu 3-0 yenmesine rağmen küme düştü. Ev sahibinde 1 gol atan Vedat Muriqi, sezonu 23 golle tamamladı.

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Mallorca ile Real Oviedo karşı karşıya geldi. Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mallorca, 3-0 kazandı.

MALLORCA'DAN TATSIZ GALİBİYET

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Pablo Torre, 83. dakikada Manuel Morlanes ve 88. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. 

VEDAT MURIQI GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ SIRADA

Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi, ligde sezonu 23 golle tamamladı. Deneyimli oyuncu, gol krallığı sıralamasında Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı. 

MALLORCA KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Mallorca, puanını 42'ye yükseltmesine rağmen ikili averajda rakiplerinin gerisinde kalarak küme düştü. 

