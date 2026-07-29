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Vedat Muriqi’ye Kadıköy’de sevgi seli

Vedat Muriqi’ye Kadıköy’de sevgi seli
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Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Kadıköy’de Fenerium mağazasında düzenlenen imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Kadıköy'de Fenerium mağazasında düzenlenen imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu. Muriqi'nin forma imzalayıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği etkinlik, özellikle genç taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İmza etkinliğinin duyurulmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce taraftar Fenerium önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Her yaştan futbolseverin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Vedat Muriqi, taraftarların formalarını imzalarken, sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik boyunca mağaza içerisinde ve çevresinde coşkulu anlar yaşanırken, taraftarlar tezahüratlarla golcü futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle çocuk taraftarların Muriqi ile buluşma heyecanı renkli görüntülere sahne oldu.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen organizasyonun ardından taraftarlar Vedat Muriqi ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, tecrübeli futbolcu da gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Fenerbahçe taraftarına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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