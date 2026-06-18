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Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da

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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolü ve son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE'NİN prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli ekipten kısa bir süre önce yapılan açıklamada son olarak İspanyol ekibi Mallorca'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına varıldığı duyurulmuştu. Prensip anlaşmasına varılan Kosovalı futbolcu, saat 21.00'de İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapan Vedat, çıkışta kendisini bekleyen taraftarlara el salladı. 32 yaşındaki futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Vedat Muriqi, yapılacak olan sağlık kontrolü ve son görüşmelerin ardından resmi imzayı atacak.

Öte yandan Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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