UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibini 1-0 yenen Fenerbahçe'de golü atan Vedat Muric, çok değerli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'de oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muric, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Çok değerli bir galibiyet elde ettiklerinin altını çizen Muric, "Buraya gelirken Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderimizi belirleyecek bir maç olacağını düşünüyordum. Dinamik, çok genç bir takıma karşı oynadık. Dinamik takımlara da cevap verebileceğimizi gösterdik. Mutluyuz, bugün seyirci inanılmazdı. Gerçekten Londra'da Kadıköy havası vardı. Gelen herkesin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok değerli bir galibiyet aldık. LASK deplasmanında da aynı performansı gösterip Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefiyle ilgili soruyu yanıtlayan Muric, "Şu an bunları konuşmak çok doğru değil çünkü üç maç daha var. Maç maç bakarsak daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Her maçtan sonra olduğu gibi kazansak da kaybetsek de hocamız sağ olsun, güzel şeyler söyledi. Ama tabii soyunma odasında olan soyunma odasında kaldığı için burada onları söyleyemeyeceğim. Hocamız çok emek verdi. Hak ettiğimiz çok değerli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"Çok ateşli, çok güzel bir seyirci vardı"

Vedat Muric, Fenerbahçe taraftarının inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi.

İlk dakikadan itibaren taraftarların kendilerine destek verdiğini belirten Muric, "Deplasmanda olduğumuzu hissetmedim. Bu da sahaya yansıdı. Buradaki gurbetçileri inşallah iki hafta sonra Avusturya'ya bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Maçın ilk yarısında VAR'da iptal edilen golü hakkında da konuşan Vedat Muric, şunları söyledi:

"Hakemle golü konuştum çünkü iptal etmesinin sebebi olarak 'Ben elle dokundun diye gördüm.' dedi. Ben elle dokunmadım, çok emindim. O yüzden kesin gol diye baktım. Sonra ilk yarı bitince devrede sahaya çıkarken 'Golü niye iptal ettin?' diye sordum. Bana 'El diye iptal ettim ama VAR'dan faul olduğunu söylediler.' dedi. Yani pozisyonu izledim, biraz boğuşmuşuz doğrudur. Ama İngiltere Premier Ligi'nin tecrübeli bir hakemi, buna faul çalması beni şaşırttı. Nazar boncuğu olsun dedik."

Kaynak: AA