Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
Haber Videosu

Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu transferi konusunda her konuda anlaşma sağlandı. Milli futbolcu, Benfica'nın 16 Ağustos'taki lig maçının ardından İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi imza atacak. Fenerbahçe, Aktürkoğlu için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus ödeyecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncunun İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

İMZA İÇİN İSTABUL'A GELİYOR

Mais Futebol'un haberine göre Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın 16 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı lig maçından sonra resmi imza için İstanbul'da olacak.

25 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya bonservis bedeli olarak 22.5 milyon Euro ve bonus olarak 2.5 milyon Euro ödeyecek.

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Bu sefer de Muğla sallandı! İşte büyüklüğü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSamet Demir:

gün sonunda kazanan sadece benfica.. ne kerem ne orkun bu fiyatların oyuncusu değil.. psikolojik olarak gel gitli bir oyuncuya hangi akılla bu kadar para ödünüyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Başakşehir Konferans Ligi'nde turladı! İşte muhtemel rakipler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.