VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Domenec Torrent : Elimizden gelen her şeyi vereceğimizden şüpheniz olmasın

"Bu maçın zor olacağını biliyordum"

Volkan Demirel: 2'nci yarıda rakip sahaya oyunu yıkmamızdan memnunum

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Demirel son olarak gelecek sezonla ilgili kafalarında bir planlama olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Ama ligin bitmesine daha 2 ay var. En iyi şekilde gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Başkanımız ve sportif direktörümüz bu konuda çalışıyorlar. Benim ilk düşüncem bu sezonu en iyi şekilde bitirmek, gelecek sezona da en iyi şekilde başlamak. Tabii ki kafamızdaki şeyleri bir an önce yoluna sokmalıyız, yoksa geç kalabiliriz."