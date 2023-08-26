VavaCars Fatih Karagümrük, Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı

VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş forması giyen Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kerem Atakan Kesgin, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maçta 402 dakika süre aldı.

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisi transferi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

" Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e 'hoş geldin' der, yeni sezonda başarılar dileriz."

Siyah-beyazlı takıma geçen sezon Sivasspor'dan transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 8 maçta görev yapmıştı.