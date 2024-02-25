VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil

VavaCars Fatih Karagümrük : Sirigu, Nazım Sangare (Dk. 78 Veseli), Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Emre Mor (Dk. 79 Can Keleş), Rohden (Dk. 65 Paoletti), Eysseric (Dk. 78 Bertolacci), Mendes, Güven Yalçın (Dk. 41 Lasagna)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 46 Lima), Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Sisto (Dk. 46 Hassan), Augusto (Dk. 68 Janvier), Efecan Karaca (Dk. 81 Furkan Bayır)

Goller: Dk. 24 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 90+5 Hassan (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Lima, Dk. 90+2 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 66 Lasagna, Dk. 90+3 Levent Mercan, Dk. 90+6 Kourbelis (VavaCars Fatih Karagümrük )

Kırmızı kart: Dk. 33 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük )

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor maçı 1-1 sona erdi.

56. dakikada sol kanattan ceza sahasına driplingle giren Eysseric, pasını altıpas çizgisi önünde duran Rohden'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

65. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada Augusto, topu altıpas çizgisi önündeki Ahmed Hassan'a indirdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşu kaleci Sirigu çeldi. Sonrasında Fatih Karagümrük savunması, tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan açtığı ortada Fer, penaltı noktasından topa kafayla vurdu. Bu vuruş sonrası meşin yuvarlak, kaleci Sirigu'da kaldı.

90+5. dakikada Alanyaspor penaltıdan golü buldu. Biraschi'nin ceza sahası içinde Ahmed Hassan'a yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmed Hassan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.