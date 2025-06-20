Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata

FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen, Faroe Adaları ile Estonya arasındaki U21 maçını yönetti. Türkmen'in karşılaşmada verdiği karar ve uygulayış şekli çok konuşuldu.

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan Faroe Adaları - Estonya maçında görev alan Türk hakem Mehmet Türkmen'i eleştirdi.

Ünal, "Hakem yer almayı, doğru açıdan izlemeyi bilmiyor. Futbolda doğal temas nedir, faul nedir bilmiyor. Top atıldıktan sonra hareketleniyor, arkada kalıyor, kendi kendisini perdeliyor, pozisyonu çözemiyor. Koşuyor da koşuyor, sanki Usain Bolt! Halbuki UEFA'nın ilk atletik testinde bile koşamamıştı." ifadelerini kullandı.

"VAR GÖSTERDİ AMA VAR YOK"

Maçın 90+3. dakikasında yaşanan ve maçın kaderini etkileyen penaltı pozisyonuna da değinen Ünal, "Skor 1-1. Faroe Adaları lehine çok basit, açık ve net bir penaltı var. Mehmet Türkmen pozisyona önce sağ koluyla aut kararı veriyor. Yardımcı hakem ise aynı pozisyona korner işareti yapıyor. Bunun üzerine Faroe Adaları'ndan 4-5 futbolcu hakemin üzerine koşuyor. Mehmet Türkmen bu kez sol kolunu kaldırarak penaltı noktasını gösteriyor. Ardından hemen elini kulaklığa götürüyor, sanki 'VAR'dan karar geldi' dercesine. Oysa maçta VAR sistemi yoktu." dedi.

Ünal, yazısını TFF ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) seslenerek tamamladı: "Ya bu kadar; bu ülkeyi, bu çocuğu rezil etmeye hakkınız var mı ey MHK, TFF ve karar vericiler!"