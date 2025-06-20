Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata

Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata
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U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Faroe Adaları ve Estonya arasında oynanan maçta görev alan Türk hakem Mehmet Türkmen, eleştirilere maruz kaldı. Maçın 90+3. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonuna yanlış bir karar veren Türkmen, VAR olmayan maçta VAR kararı verdi.

FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen, Faroe Adaları ile Estonya arasındaki U21 maçını yönetti. Türkmen'in karşılaşmada verdiği karar ve uygulayış şekli çok konuşuldu.

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan Faroe Adaları - Estonya maçında görev alan Türk hakem Mehmet Türkmen'i eleştirdi.

Ünal, "Hakem yer almayı, doğru açıdan izlemeyi bilmiyor. Futbolda doğal temas nedir, faul nedir bilmiyor. Top atıldıktan sonra hareketleniyor, arkada kalıyor, kendi kendisini perdeliyor, pozisyonu çözemiyor. Koşuyor da koşuyor, sanki Usain Bolt! Halbuki UEFA'nın ilk atletik testinde bile koşamamıştı." ifadelerini kullandı.

VAR olmayan maçta eli kulağına gitti! Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata

"VAR GÖSTERDİ AMA VAR YOK"

Maçın 90+3. dakikasında yaşanan ve maçın kaderini etkileyen penaltı pozisyonuna da değinen Ünal, "Skor 1-1. Faroe Adaları lehine çok basit, açık ve net bir penaltı var. Mehmet Türkmen pozisyona önce sağ koluyla aut kararı veriyor. Yardımcı hakem ise aynı pozisyona korner işareti yapıyor. Bunun üzerine Faroe Adaları'ndan 4-5 futbolcu hakemin üzerine koşuyor. Mehmet Türkmen bu kez sol kolunu kaldırarak penaltı noktasını gösteriyor. Ardından hemen elini kulaklığa götürüyor, sanki 'VAR'dan karar geldi' dercesine. Oysa maçta VAR sistemi yoktu." dedi.

Ünal, yazısını TFF ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) seslenerek tamamladı: "Ya bu kadar; bu ülkeyi, bu çocuğu rezil etmeye hakkınız var mı ey MHK, TFF ve karar vericiler!"

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

İşte cinconun mayısta şampiyon olmasını sağlayan Türk hakemleri eserinizle gurur duyun gsliler

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

la Zeynel beyinsizi aynı hakem sizinde maciniza cikmadimi hic

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıMHSN SRC :

Bu mmorinyonun övdüğü hakem değilmi.

Yorum Beğen1
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