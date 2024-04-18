VAR nasıl kaçırır? Podence'den Ferdi'ye çirkin hareket

İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

FERDİ'YE ÇİRKİN HAREKET

Olympiakoslu futbolcu Daniel Podence, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı ikili mücadele sonraında milli yıldıza yaptığı hareketle maça damga vurdu. 28 yaşındaki oyuncu, yerde kalan Ferdi'ye orta parmağını gösterdi.

İşte o an;

Görüntü: TV 8

HAKEMLER GÖZDEN KAÇIRDI

Karşılaşmada düdük çalan Alman hakem Tobias Stieler başta olmak üzere yardımcılar ve VAR hakemler, Pondence'in Ferdiye yaptığı bu hareketi gözden kaçırdı.