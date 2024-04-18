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VAR nasıl kaçırır? Podence'den Ferdi'ye çirkin hareket

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor. Yunan ekibinde forma giyen Daniel Podence, Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı ikili mücadele sonraında milli yıldıza yaptığı hareketle maça damga vurdu. Portekizli futbolcunun bu hareketi, hem orta hakemin hem de VAR hakemlerinin gözünden kaçtı.

İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

FERDİ'YE ÇİRKİN HAREKET

Olympiakoslu futbolcu Daniel Podence, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı ikili mücadele sonraında milli yıldıza yaptığı hareketle maça damga vurdu. 28 yaşındaki oyuncu, yerde kalan Ferdi'ye orta parmağını gösterdi.

İşte o an;

VAR nasıl kaçırır? Podence'den Ferdi'ye çirkin hareketGörüntü: TV 8

HAKEMLER GÖZDEN KAÇIRDI

Karşılaşmada düdük çalan Alman hakem Tobias Stieler başta olmak üzere yardımcılar ve VAR hakemler, Pondence'in Ferdiye yaptığı bu hareketi gözden kaçırdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ferdi Kadıoğlu Olympiacos Fenerbahçe Konferans Kadıoğlu 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Veysel null:

podenceyi bilmiyorum ama şöyle ki FB Olympiakos maçında lk yarı nın sonundaki szymanski nin penaltı beklediği pozisyonda hakem penaltı vermedi ve doğru karar idi. Yemin ediyorum ki aynı pozisyon süper ligde olsa Türk hakemi VAR sistemini bile umursamadan direkt penaltı verirdi... Haksızlık yapardı...

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