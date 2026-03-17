VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın çektiği rest bomba

Süper Lig'de 26. hafta VAR kayıtları paylaşıldı. Göztepe - Alanyaspor maçını yöneten ilk kadın hakem Asen Albayrak'ın VAR diyalogları gündeme damga vurdu. Albayrak, Gol öncesi potansiyel faul ihtimaline rağmen 'çok basit' diyerek kararını değiştirmemesi geniş yankı buldu.

  Trendyol Süper Lig'de 26. haftaya ait VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı.
  • Asen Albayrak, Süper Lig'de 22 yıl sonra maç yöneten ilk kadın hakem oldu.
  • Asen Albayrak, VAR'ın faul uyarısına rağmen pozisyonu 'çok basit' değerlendirerek golü geçerli saydı.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftaya ait VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı. Göztepe – Alanyaspor karşılaşmasını yöneten hakem Asen Albayrak'ın VAR diyalogları ise futbol gündemine damga vurdu.

22 YIL SONRA BİR İLK

Asen Albayrak, Süper Lig'de 22 yıl sonra maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçmişti. Genç hakemin bu karşılaşmadaki performansı ve özellikle VAR ile yaptığı konuşmalar dikkat çekti.

VAR UYARDI, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Göztepe'nin attığı gol sonrası VAR, pozisyon öncesinde potansiyel bir faul ihtimali nedeniyle Albayrak'ı incelemeye davet etti. Monitöre giden hakem, pozisyonu farklı açılardan izledi.

VAR ile hakem arasındaki diyalogda şu ifadeler yer aldı:

VAR:"Gol öncesi potansiyel bir faul nedeniyle seni sahada incelemeye davet ediyorum."

Hakem:"Geldim, ekran başındayım."

VAR:"Aşağı odaklan, aşağı odaklan."

Hakem:"Evet, aşağı bakıyorum."

VAR:"Tamam, izliyorsun bak şimdi."

Hakem:"Normal adımlarken görüyorum ama abi."

VAR:"Diğer açıyı da vereyim."

Hakem:"Abi kararımda kalıyorum, bilgin olsun. Tamam, çok basit gördüm."

"ÇOK BASİT" DEDİ, GOLÜ VERDİ

Pozisyonu inceleyen Asen Albayrak, VAR'ın uyarısına rağmen "çok basit" değerlendirmesinde bulunarak sahadaki kararını değiştirmedi ve golü geçerli saydı. Bu tutum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Bahisci var ekibi şok olmuştur nasıl iptal etmedi diye

Haber YorumlarıAli Osman Tok Gönül:

Bravo be hocam...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir

İlk kez bu kadar açık ifade etti: Bayrak değişimi olabilir
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı, yanlışlıkla binayı vurdu

İsrail yine savaş alanına döndü! Ancak vuran İran değil
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması

Başbakanın karısı ama işlediği iddia edilen suç akılalmaz
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir

İlk kez bu kadar açık ifade etti: Bayrak değişimi olabilir
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Tel Aviv yönetiminden Lübnan'a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki

Tel Aviv yönetiminden kara harekatı başlatan orduya skandal yetki