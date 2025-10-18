Haberler

Vanspor Kulübü Başkanı Erol Temel: 'Amacımız İlerlemek'

Vanspor Kulübü Başkanı Erol Temel: 'Amacımız İlerlemek'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmaj Altyapı Vanspor'un Başkanı Erol Temel, kulübün geleceğine yönelik hedeflerini ve gerçekleştirdikleri projeleri açıkladı. Yeni stadyum ve altyapı çalışmaları için heyecanlı olduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, amaçlarının kulübü "ileriye" taşımak olduğunu söyledi.

Temel, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, İmaj Altyapı Vanspor'un başarılı bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Temel, "Göreve geldiğimiz zaman stadyum, tesis yapacağımızı, altyapımızı güçlendireceğimizi ve Vanspor'u kurumsallaştıracağımızı söylemiştik. Tesislerimizde çalışmalar devam ediyor. Stad ise Cumhurbaşkanı onayını bekliyor. TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı arasındaki yazışmalar da bitti. Yakın zamanda kentin hakkettiği stadyumu yapacağız. Bu hasretliğe en kısa sürede son vereceğiz. Bunun yanında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Vanspor okullarını kuracağız. Vanlıların yoğun yaşadığı illerde okullarımız açıp orada yaşayan gençlere sahip çıkacağız. Vanspor'un ismini her yerde duyurmaya çalışacağız." dedi.

Vanspor'un geliri ve giderleri konularında şeffaf bir yol izlediklerini dile getiren Temel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar ne yaptığımızı basınla paylaşacağız. Sadece bu sezon 1. Lig'e çıktığımız günden beri yaklaşık 235 milyon lira para harcadık. Bunun 99 milyonu sponsorluktan geldi. Bunun yanında yönetim kurulundan 5 milyon 500 bin lira, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 2 milyon 700 bin lira, bilet gelirlerinden 3 milyon 200 bin lira, bağışlardan 8 milyon, bonservisten 8 milyon ve store mağazasından yaklaşık 600 bin lira geldi. Ben de bu sene 106 milyonu Vanspor'a harcadım. Amacımız memlekete hizmet etmek ve memleketin gençlerine sahip çıkmaktır."

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Spor
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi

Aracında bulduğu gibi polise koştu! Şüpheli tanıdık çıktı
Tomografideki görüntü şoke etti! Zehir tacirleri yakayı böyle ele verdi

Tomografideki görüntü şoke etti! Yakayı böyle ele verdiler
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu

Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini sattığı şirketi açıkladı
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Türkiye'deki araçlar da geri çağırılacak mı? BYD'den açıklama geldi

Türkiye'de de araçlar geri çağırılacak mı? Otomotiv devinden açıklama
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.