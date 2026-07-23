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Vanspor FK, Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor

Vanspor FK, Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor
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Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK, Erzurum Palandöken'de yeni sezon için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde yapılan idman, dinamik hareketler ve kaleli oyunlarla tamamlandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Doğu ekibi, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, dinamik ve mobilite hareketleriyle başladıkları antrenmanı dar alanda rondo, kaleli oyunlarla tamamladı.

Vanspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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