Trendyol 1. Lig'den 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, İmaj Altyapı Vanspor FK ve Serikspor'u talimatlara aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Ayrıca, Pendikspor oyuncusu Hamza Akman da kural dışı hareket nedeniyle kurula gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den İmaj Altyapı Vanspor FK ve Serikspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre İmaj Altyapı Vanspor FK ve Serikspor, "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Atko Grup Pendikspor oyuncusu Hamza Akman'ın ise Serikspor maçındaki "kural dışı hareketi"nden dolayı kurula sevki gerçekleşti.

Öte yandan Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekipleri İskenderunspor ile Seza Çimento Elazığspor da farklı nedenlerle kurula gönderildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
