Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Boluspor Galibiyetini Değerlendirdi

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Boluspor galibiyeti sonrası, erken dakikalarda geriye düşmelerine rağmen oyuncularının oyundan hiç kopmadığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Vanspor FK, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "İki takımı da tebrik ederim. Sezonun ilk maçı olmasına rağmen yüksek tempoyla oynanan bir oyun oldu. Skor üstünlüğü rakipte olmasına rağmen maçtan hiç kopmadan oynadık. Maça aslında iyi başladık ama ilk 30 dakikalık bölümde Boluspor daha üstün oynadı. İlk yarı 2-1 sonuçlandı. Oyunun belli bölümlerinde düşüşler yaşadık. İlk 11'imizde 6 tane alt ligden oyuncu vardı. 3 tane de ligde ilk kez forma giyen oyuncumuz vardı. Maçın ikinci yarısında iki takım da oyuna ortaktı. Oyuncularım maçı çok istedi. Sonradan oyuna giren oyuncularımızda katkıda bulundu. Rakibimiz de birçok pozisyona girdi, onlar da kazanabilirdi. Kadro olarak eksiklerimiz var. Gerek dış transfer gerek de altyapıdan kadromuza ekleyeceğimiz oyuncularla bu eksiliklerimizi kapatacağız" diye konuştu.