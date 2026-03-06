Haberler

Çağlar Okuldaş: "Bugün buradan galip de ayrılabilirdik"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vanspor FK Yardımcı Antrenörü Çağlar Okuldaş, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, takımın gösterdiği performansı değerlendirdi. Maçın başında öne geçtikten sonra savunmada zorlandıklarını belirten Okuldaş, önümüzdeki maçlara dair hedeflerini de paylaştı.

Vanspor FK Yardımcı Antrenörü Çağlar Okuldaş, 1-1 berabere biten Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Girdiğimiz gol pozisyonları da var. Bugün buradan galip de ayrılabilirdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Vanspor FK, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vanspor FK Yardımcı Antrenörü Çağlar Okuldaş, "Maç bizim için güzel başladı, 1-0 öne geçtik. Bu bizim için önemliydi. Öne geçtikten sonraki süreçte çok istemediğimiz bir durum gördük. Sahada biraz yarı sahamıza çekildik. Topun bizde olduğu kısımlarda iyi işler yapamadık ve rakip oyunu bizim yarı sahaya yıktı. Devre arasında bunu değiştirmemiz gerektiğini, biraz daha sorumlu kalmamız gerektiğini, cesur oynamamız gerektiğini konuştuk. Nitekim ilk yarıda yapmadıklarımızı ikinci yarı yapmaya başladık ve takımımız olumlu reaksiyon verdi. Girdiğimiz gol pozisyonları da var. Bugün buradan galip de ayrılabilirdik. Bundan sonraki amacımız her maçı ikinci yarıdaki gibi oynamaya çalışmak ve önümüzdeki maçlarda da istediğimiz sonuçları almak. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. İki takımı da mücadelesi için tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Ateş açtılar! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

Komşu ülkede sıcak saatler! İki asker hayatını kaybetti
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'da İran alarmı! Operasyon düzenlediler
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...