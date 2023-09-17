Vanspor FK, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Hüseyin Can, Mehmet Dura
Vanspor FK: Nurullah Aslan, Kerem Çağatay, Harun Kavaklıdere, Bertuğ Bayar (Berke Demircan dk. 62), Ahmet Ülük (Ahmet Eren dk. 70), Emre Öztürk, Erdem Seçgin (Yunus Emre Yalçın dk. 83), Onurcan Güler (Muhammed Ali Doğan dk. 70), Medeni Bingöl, Abdulcebrail Akbulut, Burak Kavlak
Kırşehir Futbol Spor Kulübü: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Nurullah Serbest, Muhammet Serdar Yazıcı, Gökay Güney, Hüseyin Solaklı (Görkem Akdere dk. 66), Mehmet Ersavaş, Ümit Can Tokcu (Mert Özyıldırım dk. 46), Hüseyin Ekici, Furkan Tütüncü (Fatih Üge dk. 81), Cerem Talha Dinçer, Abdulkadir Kuzey (Güneş Güventürk dk. 90)
Goller: Bertuğ Bayar (dk. 27), Ahmet Ülük (dk. 30) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Kerem Çağatay, Abdulcebbar Akbulut (Vanspor FK), Hüseyin Ekinci (Kırşehir Futbol Spor Kulübü) - VAN