Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 4 Atakaş Hatayspor: 0

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta golleri Ivan Cedric (2), Emir Bars ve Medeni Bingöl kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Harun Reşit Güngör

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar, Medeni Bingöl (Güvenç Usta dk. 81), Naby Oulare, Aliou Traore, Mehmet Özcan (Muhammed Çoksu dk. 81), Jefferson (Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım dk. 80), Erdem Seçgin (Sabahattin Destici dk. 54), Emir Bars (Regis xx dk. 81), Ivan Cedric

Yedekler: Abdüssamed Damlu, Servet Ölmez, Soran Tümen

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Recep Burak Yılmaz, Ersin Aydemir (Eren Güler dk. 58), Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Mustafa Said Aydın, Ali Yıldız (Barış Uzel dk. 87), Baran Sarka, Oğuzhan Matur, Ünal Emre Durmuşhan (Abdülkadir Adıyaman dk. 87), Deniz Aksoy

Yedekler: Emir Badük, Melih Şen

Goller: Ivan Cedric (dk. 40 ve 90), Emir Bars (dk. 45+1), Medeni Bingöl (dk. 67), (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Jefferson, (Vanspor FK) Ünal Durmuşhan, Deniz Aksoy, Baran Saka, (Atakaş Hatayspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
