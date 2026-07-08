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Vanspor FK, Erzurum kampına başladı

Vanspor FK, Erzurum kampına başladı
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1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları için Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenmanlara başladı. Teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde yapılan ilk çalışmada kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı program uygulanacak.

1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum kampına başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanını dün akşam gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla yeni sezon mesaisine başlayan Vanspor FK, yüksek rakım avantajından faydalanarak kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarına ağırlık verecek. Kamp sürecinde taktik antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları da oynanması planlanıyor.

Yaklaşık bir ay sürecek Erzurum kampında A takım oyuncularıyla birlikte altyapıdan gelecek vadeden genç futbolcular da yer alıyor. Teknik heyetin genç oyuncuların performansını yakından takip ederek yeni sezon kadro planlamasını şekillendirmesi bekleniyor.

3 Ağustos'a kadar Erzurum'da çalışmalarını sürdürecek olan Vanspor FK, kamp döneminin ardından yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayarak lig maratonuna hazır girmeyi hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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