Vanspor FK, Elazığspor'u 4-1 Yenerek Finale Yükseldi

Vanspor FK, Elazığspor'u 4-1 Yenerek Finale Yükseldi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off karşılaşmasında Vanspor FK, evinde Elazığspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Maçta gollerini Bekir Van Kara, Harun Kavaklıdere, Özkan Yiğiter ve Okan Eken atarken, Elazığspor'dan Maksut Taşkıran bir gol kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off karşılaşmasında Vanspor FK, evinde Elazığspor'u 4-1 yendi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Selim Şenöz, Arif Dilmeç

Vanspor FK: Muhammed Ensar Çavuşoğlu, Özkan Yiğiter, Özkan Yiğiter, Mert Örnek (Ahmet Eren dk. 89), Emre Batuhan Adıgüzel, Eyüp Akcan (Erdem Seçgin dk. 71), Abdulsamed Damlu, Harun Kavaklıdere (Hasan Bilal dk. 80), Okan Eken (Samed Ali Kaya dk. 71), Burak Kavlak, Bekir Can Kara (Serkan Odabaşoğlu dk. 80)

Teknik Direktör: Emrah Tanta

Elazığspor: Alpay Koldaş, Kerim Frei, Ercan Coşkun, Muhammet Ömer Çakı (Hasan Ekici dk. 89), Maksut Taşkıran, Berşan Yavuzay, Muammer Zülfikar Yıldırım, Yağızcan Erdem (Mehmet Ablay dk. 89), Fuat Bavuk, Yusuf Mert Tunç (Ali Keten dk. 54), Mikail Koçak

Teknik Direktör: Fırat Gül

Goller: Bekir Van Kara (dk. 25), Harun Kavaklıdere (dk. 44), Özkan Yiğiter (dk. 48) Okan Eken (dk. 64) (Vanspor), Maksut Taşkıran (dk. 70) (Elazığspor)

Kırmızı kart: Berşan Yavuzay (dk. 87) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Erdem Seçgin (Vanspor FK), Yusuf Mert Tunç, Muhammet Ömer Çakı (Elazığspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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