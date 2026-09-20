Vanspor FK, Antalyaspor'a 3-0 yenilince Göç, sahada iyi oyunu göremediklerini söyledi

Vanspor FK Teknik Direktörü Cevdet Göç, Antalyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Geçen haftalarda belki skora yansımadı ama iyi giden bir oyunumuz vardı. Bugün sahada bunu görememek bizi skordan daha çok üzdü" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Vanspor FK Teknik Direktörü Cevdet Göç, değerlendirmelerde bulundu. Birden fazla oyuncunun beklentilerin altında kaldığını ifade eden Göç, "Geçen haftalarda skora yansımayan ama iyi giden bir oyunumuz vardı. Bugün sahada bunu görememek bizi skordan daha çok üzdü. Arkadaşalarımız gerek oyuncu değişikliklerine gerekse taktiksel hamlelere tepki veremedi. Ne denediysek olmadı. Kaliteli ve tecrübeli bir takımla oynadık. Onlar da bizim kötü olduğumuz anları iyi değerlendirdi. Bireysel hatalarla kolay goller yedik. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Çok çabuk toparlanacağız"

Önlerindeki milli arayı iyi değerlendireceklerini belirten Göç, "Artık bu maç geride kaldı. Bizim için bu ara çok önemli, en iyi şekilde değerlendireceğiz. İyi bir takım olduğumuza inanıyoruz. Çok çabuk toparlanıp Vanspor'u alt sıralardan kurtaracağız. Hemen toparlanıp önümüzdeki maçta hem iyi oyun ortaya koyacak hem de istediğimiz skorları alacağız" diye konuştu.

"Rakibimizin neler yapacağını biliyorduk"

Rakibin oyun planına karşı istedikleri karşılığı veremediklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Rakibimizin neler yapacağını biliyorduk ancak saha içinde tepki veremedik. Beklemediğimiz yerlerden hatalar yaptık. Taktiksel değişiklikler de karşılık bulmadı. Son üç haftada kaybettiğimiz maçlarda dahi sergilediğimiz iyi bir oyun vardı. Bugün onun da üzerine çıkmayı beklerken bu tabloyla karşılaşmak bizi üzdü" şeklinde konuştu.

"Hatalarımızı rakip çok iyi değerlendirdi"

Antalyaspor'un hataları iyi değerlendirdiğini aktaran Göç, "Yediğimiz golden sonra biraz daha önde basmaya çalıştık. Bu durum da rakibin geçiş oyunlarını kolaylaştırdı. Antalyaspor kaliteli bir takım, verdikleri emek için onları tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Savunmada ve gol yeme konusunda yaşadıkları sıkıntıya da değinen Cevdet Göç, "Çoğu maçta kalemizde gol görüyoruz. Gol yememe konusunda yaşadığımız bu sıkıntıya mutlaka bir çözüm bulacağız. Bu ara bize iyi gelecek. Çok çabuk bu maçı unutup gerekli dersleri çıkararak yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı