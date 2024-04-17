Vanspor FK, Ankaraspor'u mağlup etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, ertelenen 33. hafta maçında Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta iki takımın oyuncuları arasında kırmızı kartlar da çıktı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, ertelenen 33. hafta maçı kapsamında ağırladığı Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Mehmet Pekmezci, Mehmet Kirişçioğlu
Vanspor FK: Nurullah Aslan, Abdulcebrail Akbulut (Ahmet Eren dk. 46), Miraç Acer, Alpay Koçaklı (Ahmet Ülük dk. 46), Muhammed Ali Doğan (Berke Demircan dk. 46), Hasan Bilal (Medeni Bingöl dk. 86), Furkan Sakı, Sinan Kurumuş (Işık Kaan Arslan dk. 90+5), Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar, Burak Kavlak
Ankaraspor: Anıl Atağ, Cenk Doğan, Fatih Kızılkaya, Kaan Baysal (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 81), Fahrettin Berk Yılmaz, Recep Taşbakır (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 28), Batuhan Kırdaroğlu (Ahmet Daniel Akyıldız dk. 81), Ömer Faruk Sezgin (Yiğit Kotan dk. 81), İbrahim Sürgülü, Savaş Yorulmaz (Yunus Emre Metin dk. 65), Recep Yemişci
Goller: Berke Demircan (dk. 74 ve 90+1) (Vanspor FK), Recep Yemişçi (dk. 32) (Ankaraspor),
Kırmızı kartlar: Furkan Sakı (dk. 90+3) (Vanspor FK), Recep Yemişçi (dk. 76), Fahrettin Berk Yılmaz (dk. 90+3) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Miraç Acer, Berke Demircan, Nurullah Aslan (Vanspor FK), Mehmet Burak Tarlabölen, Fahrettin Berk Yılmaz (Ankaraspor) - VAN