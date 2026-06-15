Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinden tarihi başarı

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Zonguldak'ta düzenlenen Kuraş Gençler Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti.

Şampiyonada üstün bir performans sergileyen okulun 12-D sınıfı öğrencilerinden Sümeyye Çekici Türkiye birincisi olarak altın madalyaya uzanırken, aynı sınıftan Büşra Kürşat ise Türkiye üçüncüsü olarak podyuma çıkma başarısı gösterdi. Türkiye şampiyonu olan Sümeyye Çekici, bu başarısıyla Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmaya da hak kazandı.

"Sportif alanlara yapılan yatırımların meyvelerini alıyoruz"

Elde edilen başarının ardından bir açıklama yapan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, eğitimde sadece akademik alanlara değil, sportif faaliyetlere de büyük yatırımlar yapıldığını ve bu yatırımların karşılık bulmasından gurur duyduklarını belirtti. Van'da hayata geçirilen Spor Van Projesi'nin meyvelerini almaya başladıklarını vurgulayan İlçe Müdürü Harun Yeşilova, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak akademide olduğu gibi sportif alanlarda da gençlerimizin gelişimine yönelik çok ciddi yatırımlar hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın spora yönelmesi, tesisleşme ve sağlanan imkanlar, bugün yapısal desteklerimizin ne kadar doğru adreslere ulaştığını göstermektedir. Zonguldak'tan gelen bu gurur verici derecelerle sportif alanlara yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Sümeyye Çekici ile Türkiye üçüncüsü olan Büşra Kürşat kızımızı, onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi ve okul idaremizi canı gönülden tebrik ediyor; uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olan sporcumuza başarılar diliyorum" dedi.

"Kızlarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz"

Elde edilen tarihi zaferin ardından Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeynel Abidin Akkuş, şampiyonadan derecelerle dönen öğrencileri ve onların bu seviyelere gelmesinde büyük emeği olan öğretmenleri tebrik etti. Kızların başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Okul Müdürü Zeynel Abidin Akkuş, "Zonguldak'ta düzenlenen Kuraş Gençler Türkiye Şampiyonası'nda çok büyük bir başarı elde ederek göğsümüzü kabartan 12-D sınıfı öğrencilerimiz Sümeyye Çekici ve Büşra Kürşat'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Sümeyye kızımızın Türkiye birincisi olarak hem bizleri gururlandırması hem de ülkemizi Dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil etme hakkı kazanması okulumuz adına tarihi bir gururdur. Yine aynı kararlılıkla mücadele ederek Türkiye üçüncülüğü derecesini elde eden Büşra kızımızın başarısı da bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kızlarımızın bu büyük başarısıyla gurur duyuyoruz. Bu gururu okulumuza, ilçemize ve Van'ımıza yaşatan evlatlarımızı ve onların arkasındaki en büyük güç olan, emeklerini esirgemeyen kıymetli öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı