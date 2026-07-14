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Vanlı sporcu Alim Yönten Türkiye şampiyonu oldu

Vanlı sporcu Alim Yönten Türkiye şampiyonu oldu
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Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Van YYÜ öğrencisi Alim Yönten, 74 kg PF kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı ve milli takıma seçildi.

Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Alim Yönten, gösterdiği üstün performansla Türkiye şampiyonu oldu.

1-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda Türkiye Kick Boks Şampiyonası düzenlendi. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen ve 66 ilden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla yapılan organizasyonda sporcular, hem Türkiye şampiyonluğu hem de Milli Takım kotası için mücadele etti. Şampiyonada dereceye giren sporcular, uluslararası organizasyonlarda Ay-Yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Alim Yönten, antrenörü Hamza Kızılarslan'ın öncülüğünde gösterdiği üstün performansla 74 kilogram erkek PF kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yönten, elde ettiği bu önemli başarıyla milli takım kadrosuna girerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı.

Sporcu Alim Yönten'in, kasım ayında Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı formayla ülkemizi temsil etmesi bekleniyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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