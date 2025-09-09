Vanlı Boksörler Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Vanlı sporcular Ahmet Pekel ve Şeyma Düztaş, İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılacak olan Dünya Kadınlar ve Erkekler Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Vanlı milli boksörler başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye şampiyonasına damga vuran boksörler, dünya şampiyonası için ringe çıkıyor. Vanlı tecrübeli boksör Ahmet Pekel 65 kiloda, Şeyma Düztaş ise +80 kiloda milli formayı terletecek. Vanlı sporcular Pekel ve Düztaş, 4-14 Eylül 2025 tarihlerinde İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılacak olan Dünya Kadınlar ve Erkekler Boks Şampiyonasında Van'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Müsabaka hakkında değerlendirmelerde bulunan Vanlı milli takım boks antrenörü Ayhan Öz, şampiyonadaki hedeflerinin milli marşı okutmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu vurguladı. Boks branşının destek beklediğini belirten Öz, "Turnuvada sporcularımız ülkemizi temsil edecek. Başta Valimiz Ozan Balcı olmak üzere tüm büyüklerimizden daha fazla destek bekliyoruz. Vanlı sporcuların ülkelerini temsil etmeleri büyük bir gururdur. Yaklaşık 10 aydır şampiyonaya hazırlanıyoruz. Hedefimiz milli marşımızı okutmak ve Türk bayrağını dalgalandırmaktır" dedi. - VAN