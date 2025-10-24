Haberler

Vangücü Kadın Futbol Takımı, 1. Lig Hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vangücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2'nci Lig C Grubu'nda bu sezon 1'inci Lig'e yükselmek için mücadele edecek. Teknik direktör Mecit Tekin, kadın futboluna daha fazla destek beklediklerini vurguladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Lig C Grubu'nda mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı, bu sezon 1'inci Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Takımın Teknik Direktörü Mecit Tekin, " Van'da erkek takımlarına verilen desteğin kadın futboluna da verilmesini istiyoruz. Daha önce bize destek olan Valimiz Sayın Ozan Balcı başta olmak üzere kentteki iş insanlarının yeniden yanımızda olmasını bekliyoruzö dedi.

Yaklaşık 6 yıl önce kurulan ve 15-20 yaş aralığında 50'nin üzerinde lisanslı sporcunun yer aldığı Vangücü Kadın Futbol Takımı, bu sezon Kadınlar 2'nci Lig C Grubu'nda mücadele edecek. 7 takımın bulunduğu gruptaki ilk karşılaşmasını 7 Kasım'da deplasmanda Silopi Belediye Sportif Faaliyetler ile oynayacak olan Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın büyük bölümü alt yapıdan yetişen Vanlı futbolculardan oluşuyor. Teknik Direktör Mecit Tekin, son 2 yıldır 1'inci Lig'e yükselme play-off maçlarında elendiklerini belirterek, "İstediğimiz maddi desteği bulamıyoruz. Play-off sürecine gelindiğinde bazı sporcularımıza ödeme yapamadığımız için takımdan ayrılmak zorunda kaldılar. Geçen yıl 3-4 futbolcumuz bu nedenle devam edemedi. Söz veren iş insanlarımız da o süreçte destek olamadı. Eğer destek bulabilirsek, her zaman zirveye oynayan bir takım oluruz. 2'nci Lig'e çıkmamızda en büyük katkı Sayın Valimiz Ozan Balcı verdi. Onun desteğiyle şampiyon olup 2'nci Lig'e yükseldik. Şimdi de aynı desteği bekliyoruzö dedi.

TAKIMA DESTEK BEKLİYORUZ

Vali Balcı'nın "Kadın gücü, Vangücü' sloganını hatırlatan Tekin, "Bu yıl Kadınlar 2'nci Lig C Grubu'nda mücadele ediyoruz. Grubumuzda 7 takım yer alıyor. Amacımız şampiyon olup 1'inci lige doğrudan çıkmak. Takımımızda yer alan sporcularımızın çoğu Süper Lig potansiyeline sahip. Ancak şu ana kadar sporcularımıza ödeme yapamadık. Sayın Valimizden ve kentteki iş insanlarından destek alacağımıza inanıyoruzö diye konuştu.

VERİLEN SÖZLER TUTULSUN

1'inci Lig'de mücadele eden Vanspor'a verilen desteğin çok küçük bir kısmının amatör ligdeki takımlar ile kadın takımlarına verilmesini isteyen Tekin, "Takım olarak hedeflerimiz arasında ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek de var. Bu konuda destek olursa kadınlarımızın başaramayacağı bir şey yoktur" dedi.

Takım kaptanı Aycan Arda ise 12 sezondur futbol oynadığını belirterek, "Üniversitede okurken futbola başladım. Türkiye'de Kadınlar Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig takımlarında forma giydim. Geçen yıl Vangücü Kadın Takımı'nda oynadım ve play-off'ta elendik. Bu yıl hedefimiz grupta şampiyon olup 1'inci Lig'e yükselmek. Takımımızın büyük bölümü yerli futbolculardan oluşuyor, sadece birkaç transfer dışarıdan yapıldı" ifadelerini kullandı.

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.