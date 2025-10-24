Vangücü Kadın Futbol Takımı, 1. Lig Hedefliyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Lig C Grubu'nda mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı, bu sezon 1'inci Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Takımın Teknik Direktörü Mecit Tekin, " Van'da erkek takımlarına verilen desteğin kadın futboluna da verilmesini istiyoruz. Daha önce bize destek olan Valimiz Sayın Ozan Balcı başta olmak üzere kentteki iş insanlarının yeniden yanımızda olmasını bekliyoruz" dedi.

Yaklaşık 6 yıl önce kurulan ve 15-20 yaş aralığında 50'nin üzerinde lisanslı sporcunun yer aldığı Vangücü Kadın Futbol Takımı, bu sezon Kadınlar 2'nci Lig C Grubu'nda mücadele edecek. 7 takımın bulunduğu gruptaki ilk karşılaşmasını 7 Kasım'da deplasmanda Silopi Belediye Sportif Faaliyetler ile oynayacak olan Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın büyük bölümü alt yapıdan yetişen Vanlı futbolculardan oluşuyor. Teknik Direktör Mecit Tekin, son 2 yıldır 1'inci Lig'e yükselme play-off maçlarında elendiklerini belirterek, "İstediğimiz maddi desteği bulamıyoruz. Play-off sürecine gelindiğinde bazı sporcularımıza ödeme yapamadığımız için takımdan ayrılmak zorunda kaldılar. Geçen yıl 3-4 futbolcumuz bu nedenle devam edemedi. Söz veren iş insanlarımız da o süreçte destek olamadı. Eğer destek bulabilirsek, her zaman zirveye oynayan bir takım oluruz. 2'nci Lig'e çıkmamızda en büyük katkı Sayın Valimiz Ozan Balcı verdi. Onun desteğiyle şampiyon olup 2'nci Lig'e yükseldik. Şimdi de aynı desteği bekliyoruz" dedi.

TAKIMA DESTEK BEKLİYORUZ

Vali Balcı'nın "Kadın gücü, Vangücü' sloganını hatırlatan Tekin, "Bu yıl Kadınlar 2'nci Lig C Grubu'nda mücadele ediyoruz. Grubumuzda 7 takım yer alıyor. Amacımız şampiyon olup 1'inci lige doğrudan çıkmak. Takımımızda yer alan sporcularımızın çoğu Süper Lig potansiyeline sahip. Ancak şu ana kadar sporcularımıza ödeme yapamadık. Sayın Valimizden ve kentteki iş insanlarından destek alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

VERİLEN SÖZLER TUTULSUN

1'inci Lig'de mücadele eden Vanspor'a verilen desteğin çok küçük bir kısmının amatör ligdeki takımlar ile kadın takımlarına verilmesini isteyen Tekin, "Takım olarak hedeflerimiz arasında ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek de var. Bu konuda destek olursa kadınlarımızın başaramayacağı bir şey yoktur" dedi.

Takım kaptanı Aycan Arda ise 12 sezondur futbol oynadığını belirterek, "Üniversitede okurken futbola başladım. Türkiye'de Kadınlar Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig takımlarında forma giydim. Geçen yıl Vangücü Kadın Takımı'nda oynadım ve play-off'ta elendik. Bu yıl hedefimiz grupta şampiyon olup 1'inci Lig'e yükselmek. Takımımızın büyük bölümü yerli futbolculardan oluşuyor, sadece birkaç transfer dışarıdan yapıldı" ifadelerini kullandı.