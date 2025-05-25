Van Spor Kulübü, Konaklama Sorunu Nedeniyle Elazığ'a Özel Uçakla Gidecek

Van Spor Kulübü, Konaklama Sorunu Nedeniyle Elazığ'a Özel Uçakla Gidecek
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Van Spor Futbol Kulübü, Elazığspor ile oynayacakları play-off maçı öncesinde yaşanan konaklama sorununa çözüm olarak özel uçakla Elazığ'a gitme kararı aldı. Kulüp, sporun birleştirici ruhuna aykırı olan bu duruma tepki gösterdi.

Van Spor Futbol Kulübü, kendilerine konaklama için yer verilmemesi üzerine özel uçakla Elazığ'a gitme kararı aldı.

Van Spor Futbol Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Elazığ spor ile oynanacakları TFF 2. Lig play-off yarı final 2. tur karşılaşması öncesinde yaşanan otel krizinin kamuoyunun gündemine oturduğu belirtilerek, "Elazığ'da takımımıza konaklama imkanı sağlanmaması, sporun birleştirici ruhuna gölge düşürmüştür. Bu üzücü durum, spor camiasında geniş yankı uyandırmış ve çeşitli tepkilere neden olmuştur. Van Spor FK olarak sporun centilmenlik ve kardeşlik temelinde yapılması gerektiğine inanıyor, her şartta sahaya çıkıp mücadelemizi en iyi şekilde vermeye kararlıyız. Bu doğrultuda Kulüp Başkanımız Erol Temel, takımımızın mağduriyet yaşamaması adına özel uçak temin ederek kafilemizi maç günü Elazığ'a götürme kararı almıştır. Van Spor FK, tüm zorluklara rağmen mücadelesini sahada sürdürmeye devam edecek ve taraftarımızın gurur duyacağı bir performans sergilemek için var gücüyle çalışacaktır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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