Van Persie: Kadıköy'de muhteşem bir ambiyans olacak

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, "Ben Kadıköy'de çok maça çıktım, muhteşem bir ambiyans olacaktır. Bizim stadımızda da ambiyans hep böyle. Bu maçtan kaçınmayacağız" dedi.

Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie açıklamalarda bulundu.

Değerlendirmelerde bulunan Robin van Persie, "Fenerbahçe eşleşmesinin güzel bir meydan okuma olacağını söylemiştim. Doğru anladıysam kendimizi cehennem için hazırlamamız gerekiyor. Ben Kadıköy'de çok maça çıktım, muhteşem bir ambiyans olacaktır. Bizim stadımızda da ambiyans hep böyle. Bu maçtan kaçınmayacağız. Henüz kazandığımız bir şey yok ama kaybetmedik de. Haftaya ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

İlk yarı çok iyi oynadıklarını belirten Hollandalı teknik adam, "İlk yarıda çok iyi oynadık. 1 golden fazlasını atmayı hak ettik. Oyuncularım çok iyi bir enerjiyle sahaya çıktı. İkinci yarıda da bu enerjiyi bekledik ama enerjimiz düştü. Fenerbahçe'nin baskısından kurtulmakta zorlandık. Çok iyi bir rakiple oynadık. İlk yarıda Fenerbahçe'nin bir şansı oldu ama kalecimiz o pozisyonda iyiydi. Bazı oyuncuların çok çok iyi oynadı. Bunu görmek çok güzeldi. Fenerbahçe uzun toptan faydalanmaya çalıştı. Onların sahasında belki 10 top kaptık ve bu çok iyiydi. İkinci yarıda ise zorlandık. Yine de ayakta kaldık. Bazı fırsatlarımız oldu ve sonunda çok güzel bir gol attık" ifadelerini kullandı.

Turun deplasmandaki maça bağlı olduğunu belirten Robin van Persie, tur şanslarının aynı olduğunu ifade etti. Öte yandan bugün daha iyi olduklarını belirten 42 yaşındaki teknik adam, skordan memnun olduğunu dile getirdi.