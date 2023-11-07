Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı Türkiye Dördüncüsü Oldu

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı (Eğitimin Sultanları), Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle kamu kurumları arasında düzenlediği voleybol müsabakalarında Türkiye dördüncüsü oldular.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları Kamu Spor Oyunları' çerçevesinde düzenlenen voleybol müsabakasında Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı (Eğitimin Sultanları) Türkiye dördüncüsü oldu. 81 ildeki kamu kurumlarının katılımı ile 2-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye finali, Ankara'da gerçekleşti. Kurumlar arası işbirliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlenen müsabakalarda büyük başarı gösteren Van'ın Eğitim Sultanları, dördüncülük kupasını aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Takım Kaptanı Aslı Nur Deniz, "Ankara'da yapılan Türkiye finalinde tüm haksızlıklara rağmen ilimizi ve bölgemizi en iyi şekilde temsil ettik. Finalde yönergeye uymayan kamu kurumları olmasına rağmen ve 'özel okullardan öğretmen alamazsınız' demelerine rağmen takımlarda hem özel okul öğretmenleri, hem lisanslı sporcular hem de antrenörler vardı. Bunların hepsi yasaktı ama rakiplerimiz bu yasakları deldiler. Fakat tüm bunlara rağmen 81 il içinden dördüncü olduk. Ben tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Yapılan haksızlık konusunda gerekli itiraz dilekçelerini verdiklerini ve maç öncesinde protestoda bulunduklarının altını çizen Deniz, "Biz bu konuda gerekli olan itiraz dilekçelerimizi verdik. Haklı görülmemize rağmen finale kadar gelen takımların oynamasına karar verdiler. Biz de bunu protesto etmek amacıyla maç düdüğü başlar başlamaz kısa süreliğine oturma eyleminde bulunduk. İtirazlarımız neticesinde bize üçüncülük kupası verdiler ama sıralamada dördüncü olarak yer aldık. İlimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - VAN