Van Gölü kıyısında kurulan havuzda yüzme eğitimi - Haberler

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Van Gölü kıyısında kurulan havuzda yüzme eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yılmaz Sönmez - Spor
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Van'ın Edremit ilçesinde çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla Van Gölü kıyısına kurulan portatif havuzda antrenörler tarafından yüzme eğitimi veriliyor.

Van'ın Edremit ilçesinde çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla Van Gölü kıyısına kurulan portatif havuzda antrenörler tarafından yüzme eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Van Gölü kıyısındaki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'ne portatif yüzme havuzu kuruldu. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde çocuklar yaz tatillerini portatif havuzlarda yüzme öğrenerek değerlendiriyor. Çocuklar, alanında uzman antrenörlerin yönetiminde gerekli hijyen şartları sağlanan portatif yüzme havuzunda hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

"Günlük 150 öğrenciye ders veriyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan yüzme antrenörü Ömer Güney, proje çerçevesinde 7'den 70'e tüm öğrencilere ders verdiklerini belirtti. Portatif havuzda günlük 150 öğrenciye ders verdiklerini ifade eden Güney, "Hafta içi her gün tüm öğrenciler bu durumdan faydalanabilir. Portatif havuzda ders verdiğimiz için 7-10 yaş aralığındaki çocuklarımızı alıyoruz. Yoğun bir ilgi var ve biz isteriz ki herkes faydalansın ama portatif havuzdan dolayı dediğimiz yaş grubunu şu an için tek alabiliyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor ve bu yüzden öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

Yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirdiklerini aktaran öğrenciler ise yüzmeyi çok sevdiklerini ve derslerinin çok eğlenceli geçtiğini kaydetti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Spor

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