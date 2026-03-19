Galibiyeti ballandıra ballandıra anlatan Van Dijk, Uğurcan Çakır'ı da es geçmedi
Liverpoollu futbolcu Virgil van Dijk, Galatasaray maçının ardından konuştu. Daha fazla gol atabileceklerini belirten Hollandalı oyuncu, Uğurcan Çakır'ın performansına dikkat çekerek, "Bence çok daha fazla gol atabilirdik ama Galatasaray kalecisi, dört gol yemesine rağmen yine de çok iyi bir performans sergiledi" dedi.
Liverpoollu futbolcu Virgil van Dijk, Galatasaray'a karşı bu sezon yaşadıkları iki yenilgide de sarı-kırmızılı taraftarların büyük rol oynadığını ancak bu maçta iyi performans sergilediklerini söyledi.
''G.SARAY TARAFTARI GALİBİYETTE ROL OYNADI''
Hollandalı oyuncu, 4-0 kazandıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından yaptığı açıklamada, " Galatasaray'a karşı iki mağlubiyetimizi de deplasmanda aldık. Bence Galatasaray taraftarları, ev sahibi takımın galibiyetinde çok büyük rol oynadı. Bugün ise kendi sahamızdaydık ve iyi bir performans sergiledik." diye konuştu.
''UMARIM KISA SÜREDE SAHALARA DÖNER''
Galatasaray'a büyük saygı duyduğunu belirten 34 yaşındaki futbolcu, hemen toparlanıp 50 saat sonra oynayacakları lig maçına odaklanacaklarını söyledi. Parmağından sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Noa Lang ile konuştuğunu aktaran Van Dijk, "Tabii ki bu çok büyük bir kaza ama statla bir ilgisi yok. Umarım en kısa sürede sahalara geri döner." şeklinde konuştu.
''UĞURCAN İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI''
Galatasaray karşısında turu hak ettiklerini kaydeden Hollandalı oyuncu, "Bence çok daha fazla gol atabilirdik ama Galatasaray'ın kalecisi dört gol yese de çok iyi bir maç çıkardı." dedi.