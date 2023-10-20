Van'da PÖH ve jandarmadan nefes kesen deprem tatbikatı

VAN - Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, 60'a yakın Polis Özel Harekat ve jandarmanın personelinin katılımıyla nefes kesen bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD İl Müdürlüğünce daha önce 200 polis ve 800 jandarma personeline "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi" eğitimi verdi. AFAD, bu eğitimleri tamamlayan 60'a yakın polis ve jandarmanın katılımıyla bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Deprem tatbikatında ilk olarak uzman ekipler, kendilerine desteğe gelen polis ve askerlere sırasında yapılması gerekenleri anlattı. Tatbikatta senaryo gereği meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Edremit ilçesinde ağır hasar gören 3 binada mahsur kalan 5 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. AFAD İl Müdürlüğü bahçesindeki eğitim alanında düzenlenen tatbikatı ise İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş' da izledi.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, bu tatbikatları sık sık yapacaklarını belirtti. Kamu kurumlarına yönelik deprem eğitimlerine devam ettiklerini ifade eden İl Müdürü Ulutaş, "Bu süreç içiresinde de özellikle kolluk kuvvetlerimizin bu işi ne kadar sahiplendiklerini gördük. Toplam 200 Polis Özel Heraket personele 5 günlük eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin tamamı arama kurtarma üzerinde olan eğitimlerdi .Yani enkaza giriş tekniğinden, enkazdan yaralı kurtarmaya kadar bütün eğitimleri verdik. Bu eğitimler üçer kur şeklinde devam edecektir ve biz ilk kuru bitirdik. Şu anda ikinci kurun eğitimini veriyoruz. Bu yıl 200 personelimize eğitimlerini verdikten sonra aynı şekilde 3'üncü kurlarına gelecekler ve bu eğitimleri aldıktan sonra da muhtemel bir arama kurtarmaya katılabilecekler. Biz AFAD'ın gücüne polis ve askerimizle güç katarak bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

Ülke olarak çok sayıda kenti etkileyen büyük deprem felaketi yaşadıklarını hatırlatan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise "Felaketten hemen sonra 1 helikopter, 2 İHA ve 227 aracımızı biz deprem bölgesine gönderdik. Bunlarla beraber depremin hemen ardından ilk önce Polis Arama Kurtarma ekibimizi, daha sonra da özel harekat ve çevik kuvvet polislerimiz olmak üzere toplam 2 bin 226 personelimiz deprem bölgesine geçti. Deprem bölgesine geçmeden önce bizim arkadaşlarımıza bu eğitimleri aldırmıştık. Ama tayinlerin çok sık yaşandığı bir teşkilattayız. Yeni gelen arkadaşlarımızın tamamına da aynı şekilde eğitim görmeleri için AFAD'tan destek istedik. Personelimize eğitim veren AFAD Müdürü ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.