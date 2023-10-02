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Van'da Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında çocuklar stadyuma götürüldü

Van İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar Van Spor ile Zonguldak Kömürspor maçını izledi ve hediyeler aldı.