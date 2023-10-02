Van'da Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında çocuklar stadyuma götürüldü
Van İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar Van Spor ile Zonguldak Kömürspor maçını izledi ve hediyeler aldı.
Van'da İpekyolu Belediyesince 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla stadyuma götürülen çocuklar, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Van Spor ile Zonguldak Kömürspor maçını izledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Erçek Mahallesi'nde yaşayan çocukları stadyuma getirdi.
Otobüste tezahüratlara stadyuma gelen çocuklara, Van Spor atkısı, tişört ve şapka hediye edildi.
Stadyumda maç izlemenin heyecanını yaşayan çocuklar, Van ekibinin galibiyetiyle sevindi.
Kaynak: AA / Spor