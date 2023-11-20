Van'da dağcılar Tendürek Dağı'na tırmandı

Rota Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, Türkiye'de en son volkanik patlamanın meydana geldiği Tendürek Dağı'na tırmandı. Dağcılar, bölgede keşif rotalarını çizmeye devam ediyor.

Van'da ilk kez bir dağcı grubu Tendürek Dağı'na tırmandı

VAN - Rota Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, Türkiye'de en son volkanik patlamanın meydana geldiği 3 bin 291 rakımlı Küçük Tendürek Dağı'na tırmandı.

Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, her hafta farklı bir noktada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede 5 dağcı ekibi, bu kez 1855 yılında volkanik patlamanın gerçekleştiği Tendürek Dağı'na tırmandı. Daha önce bazı güvenlik sorunlardan ve zorlu coğrafyasından dolayı dağcıların tırmanmak için tercih etmediği dağa Rota Doğa Sporları Kulübü üyeleri tırmanmayı başardı.

Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, bölgede keşif rotalarını çizmeye devam ettiklerini belirtti. Dağcı ekibi olarak bir ilke imza atarak Tendürek Volkanik Dağı'na 5 kişilik bir ekiple tırmandıklarını ifade eden Karacan, "Daha önce Erciş Zilan bölgesinde doğa ve dağ tırmanış rotası çıkaran ekibimiz, bu kez de en zorlu ve tehlikeli bölgelerinden biri olan Tendürek Dağına tırmandı" dedi.

Bölgeyle ilgili bilgi veren Günay Yağız isimli dağcı ise Türkiye'de en son volkanik faaliyetin gerçekleştiği dağa tırmandıklarını belirterek, "Tendürek, kalkan tipi bir volkandır. Bu tip volkanlarda büyük bir patlama olmaz. Yerden yavaş yavaş fışkıran volkanlar burada göründüğü gibi akıntılar oluşturur. Bu akıntılar da yıkıcı bir etkiyle yavaş yavaş akmaya başlar. Genelde bu tür volkanlarda can kaybı az oluyor" diye konuştu.