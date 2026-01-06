Haberler

Van Atatürk Stadyumu'nda biriken kar kamyonlarla taşındı

Van Atatürk Stadyumu'nda biriken kar kamyonlarla taşındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'da, Atatürk Stadyumu'ndaki kar yığınları, kamyonlarla il dışına çıkarılarak futbol maçı öncesinde saha temizliği gerçekleştiriliyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'da Atatürk Stadyumu'nda biriken kar, kamyonlarla il dışına çıkarıldı.

İmaj Altyapı Vanspor'un Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında cuma günü sahasında oynayacağı Boluspor maçı öncesi stadyumda karla mücadele çalışması yürütüldü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri, stadyumda biriken kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına çıkardı.

Yürütülen çalışmalarla stadyum, maça hazır hale getirilecek.

Çalışmalarını yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AA muhabirine, Trendyol 1. Lig'inin ikinci yarısı için stadyumda hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Sahada kar temizleme çalışmasının devam ettiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Stadımızı cuma günü oynanacak müsabakaya yetiştireceğiz. Stadyumumuzda ligin ikinci yarısının ilk maçı oynanmış olacak. Çalışmalarımıza destek veren başta sayın Valimiz olmak üzere diğer kurumlara teşekkür ederiz. Sahanın futbol oynanmaya hazır hale getirilmesi için tüm arkadaşlarımla çaba ve gayret içindeyiz."

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok

En çok güvendiği iki yıldızı da Galatasaray'a karşı oynayamayacak
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

CHP lideri, Erdoğan'la ilgili paylaşıma ateş püskürdü
Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok

En çok güvendiği iki yıldızı da Galatasaray'a karşı oynayamayacak
Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

Araç muayene ücretlerine okkalı zam