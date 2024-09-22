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Van Bronckhorst, Beşiktaş Tarihine Geçti

Van Bronckhorst, Beşiktaş Tarihine Geçti
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2000-2001 sezonundan bu yana Süper Lig'de iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek bu başarıyı elde etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı takımı çalıştıran İtalyan teknik adam Nevio Scala'dan sonra Süper Lig'de iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da bu sonuçla adını siyah-beyazlıların tarihine yazdırmayı başardı. van Bronckhorst, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı takımın başında olan İtalyan teknik adam Nevio Scala'dan sonra ligde iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu

49 yaşındaki çalıştırıcı idaresindeki Kartal, Tüpraş Stadyumu'nda sırasıyla Antalyaspor'u 4-0, Sivasspor'u 2-0, Eyüpspor'u da 2-1'lik skorlarla geçti.

Nevio Scala'nın Beşiktaş'ı ise Yimpaş Yozgatspor'u 3-0, Rizespor'u 2-1 ve Fenerbahçe'yi de 3-0 yenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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