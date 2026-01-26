Vali Köşger; 'Girişimcilik ve hayat becerileri güçlü nesillerin temelidir'

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Tematik Kış Kampları kapsamında Denizli'de düzenlenen "Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı"nın açılışına katılarak, girişimcilik ve hayat becerilerinin teknolojiyle birlikte ele alınmasının, üretken ve özgüvenli genç nesillerin yetişmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Tematik Kış Kampları kapsamında, ülke genelinde 14 ilde 14 farklı temayla hayata geçirilen organizasyonun Denizli'deki "Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı"nın açılış törenine katıldı.

Törene Denizli Valisi Köşger'in yanı sıra Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Feride Candan, çeşitli illerden kampa katılan öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Denizli'de gerçekleştirilecek kampın açılışı, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle yapıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren Vali Köşger, kampın Denizli'de düzenlenmesinin büyük bir kıymet taşıdığını belirterek, girişimci ruhuyla öne çıkan Denizli'nin bu temayla tercih edilmesini son derece anlamlı bulduğunu ifade etti ve Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

Ülkemizin en büyük zenginliğinin, donanımlı ve yetişmiş gençler olduğunu vurgulayan Vali Köşger konuşmasında; teknolojiyi etkin kullanmanın tek başına yeterli olmadığını, bunun doğru karar alma, problem çözme, iş birliği, inisiyatif ve girişimci bakış açısıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Girişimcilik ve hayat becerilerinin, teknolojiye yön veren ve topluma değer katan bireyler yetiştirmenin vazgeçilmez unsurları olduğuna dikkat çekti.

Vali Köşger: "Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı, Üretken ve Güçlü Nesillerin Yetişmesine Önemli Katkılar Sağlayacaktır"

Programdaki konuşmasında gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerine, özgüven kazanmalarına ve Türkiye Yüzyılı'nın girişimci, üretken ve güçlü nesillerinin yetişmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inandığını ifade ederek "İçinde bulunduğumuz asırda teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen bireyler yetiştirmek tek başına yeterli değildir; asıl mesele, bu teknolojiyi doğru karar alma, problem çözme, iş birliği, inisiyatif kullanma ve girişimci bakış açısı ile bütünleştirebilmektir. Nitekim bugün dünyada ses getiren birçok yenilik; teknolojiyi fırsata dönüştürebilen girişimci zihinler sayesinde ortaya çıkmaktadır. Yarınlarımızın mimarı gençlerimizin basit bir dijital uygulamayı toplumsal bir ihtiyaca çözüm üretecek şekilde geliştirebilmesi; hayat becerileriyle desteklenmiş bir eğitim anlayışının somut bir göstergesi olacaktır. Bu yönüyle eğitimde girişimcilik ve hayat becerileri; teknolojiye yön veren, üreten ve topluma değer katan bireyler yetiştirmenin vazgeçilmez unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Program sonunda Vali Köşger, kendisine takdim edilen tabloyu, kampa Şırnak Silopi'den katılan Mardin Artuklu Üniversitesi 3. sınıf Ebelik Bölümü öğrencisi Halime Kaplan'a armağan etti. Programın ardından Vali Köşger, Kınıklı'da bulunan öğrenci yurdunda öğrencilerin vakit geçirdiği sosyal alanlarda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.