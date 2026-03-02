Haberler

Elazığ Valisi Hatipoğlu, iftarda gençlerle buluştu

Elazığ Valisi Hatipoğlu, iftarda gençlerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da GSB yurtlarında kalan yaklaşık on bin öğrencinin katıldığı iftar programında Vali Numan Hatipoğlu, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti ve öğrencilerin taleplerini dinledi.

GSB Elazığ Yurtları bünyesinde barınan yaklaşık on bin öğrencinin ağırlandığı iftar programında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, gençlerle bir araya gelerek iftar sevincini paylaştı.

Ramazan ayı boyunca öğrencilerle aynı sofrada buluşmaya özel önem veren Vali Numan Hatipoğlu, Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda iftar öncesinde yemek dağıtımına katıldı. Öğrencilere yemek ikramında bulunan Hatipoğlu, gençlerle yakından ilgilenerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. İftar vaktinin gelmesiyle birlikte hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. Aynı sofrayı paylaşmanın huzuru ve bereketi içerisinde gerçekleşen program, gençlerin yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle tamamlandı.

Çayların eşliğinde sürdürülen sohbet ortamında öğrencilerin talep ve görüşleri dinlendi, eğitim hayatlarına dair değerlendirmelerde bulunuldu. Gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Vali Hatipoğlu, devletin tüm imkanlarıyla öğrencilerin hizmetinde olduğunu söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

ABD iddiası gündem yarattı, İran cephesinden jet yalanlama geldi
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev

Savaş altını vurdu! Piyasalar açıldı, Kapalıçarşı alev alev