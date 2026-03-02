Elazığ Valisi Hatipoğlu, iftarda gençlerle buluştu

GSB Elazığ Yurtları bünyesinde barınan yaklaşık on bin öğrencinin ağırlandığı iftar programında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, gençlerle bir araya gelerek iftar sevincini paylaştı.

Ramazan ayı boyunca öğrencilerle aynı sofrada buluşmaya özel önem veren Vali Numan Hatipoğlu, Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda iftar öncesinde yemek dağıtımına katıldı. Öğrencilere yemek ikramında bulunan Hatipoğlu, gençlerle yakından ilgilenerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. İftar vaktinin gelmesiyle birlikte hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. Aynı sofrayı paylaşmanın huzuru ve bereketi içerisinde gerçekleşen program, gençlerin yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle tamamlandı.

Çayların eşliğinde sürdürülen sohbet ortamında öğrencilerin talep ve görüşleri dinlendi, eğitim hayatlarına dair değerlendirmelerde bulunuldu. Gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Vali Hatipoğlu, devletin tüm imkanlarıyla öğrencilerin hizmetinde olduğunu söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı