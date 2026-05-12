İzmir Valisi Elban: Efeler Yolu Ultra Trail İzmir'in Spor Turizmine Katkı Sağlayacak

İZMİR Valisi Dr. Süleyman Elban Ödemiş ilçesine bağlı Birgi'de 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Efeler Yolu Ultra Trail'in kentin doğal güzelliklerini, tarihi değerlerini ve kültürel mirasını uluslararası platformda tanıtacak güçlü organizasyonlardan biri olduğunu belirtip, "Efeler Yolu Ultra Trail'in hem İzmir'in hem de ülkemizin spor turizmi vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Organizasyon sayesinde bölgemize yerli ve yabancı sporcuların yanı sıra çok sayıda ziyaretçi geliyor" dedi.

İzmir'in doğal güzellikleri ile köklü kültürel mirasını bir araya getiren Efeler Yolu Ultra Trail, 2'nci kez macera ve doğa tutkunlarını buluşturacak. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi'de 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Efeler Yolu Ultra Trail, 50K, 30K, 15K ve 5K'lık parkurlarıyla tarihin izinde bir yolculuk sunacak. İzmir Valiliği koordinasyonunda Argeus Travel & Events tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Efeler Yolu Ultra Trail, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek. Organizasyonun start ve finişleri Birgi merkezde gerçekleşecek. 16 Mayıs Cumartesi günü koşulacak 50K'lık parkur saat 07.00'de, 30K'lık parkur 09.00'da start alacak. 17 Mayıs Pazar günü ise 15K'lık parkura 09.00'da, 5K'lık parkura ise 10.00'da start verilecek. Yarışların ödül töreni 17 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de Birgi'de yapılacak.

'YEREL KALKINMAYA KATKI SUNUYOR'

Efeler Yolu Ultra Trail'in spor etkinliği olmanın ötesinde, yerel kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir turizm projesi niteliği de taşıdığını ifade eden İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Efeler Yolu Ultra Trail, kadim tarihimiz ile doğa sporlarını bir araya getiren çok değerli bir organizasyon. İzmir'imizin sahip olduğu doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirası spor aracılığıyla dünyaya tanıtmak adına büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle Birgi başta olmak üzere Bozdağlar hattında yer alan eşsiz coğrafya, sporculara sadece fiziksel bir mücadele değil aynı zamanda kültürel bir yolculuk da yaşatıyor. Efeler Yolu, geçmişten bugüne Anadolu'nun ruhunu taşıyan çok özel bir rota özelliği taşıyor. Tarihi köylerden orman yollarına, yaylalardan dağ geçişlerine kadar uzanan bu güzergah, katılımcılara doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sporcular yarış boyunca sadece parkurlarda koşmuyor; aynı zamanda Ege'nin kültürünü, yaşam biçimini ve misafirperverliğini de yakından hissediyor" dedi.

'DÜNYA GENELİNDE ÇOK CİDDİ BİR İLGİ OLUŞTU'

Son yıllarda doğa sporlarına ve ultra trail organizasyonlarına dünya genelinde çok ciddi bir ilgi oluştuğunu dile getiren Vali Elban, "Efeler Yolu Ultra Trail'in hem İzmir'in hem de ülkemizin spor turizmi vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Organizasyon sayesinde bölgemize yerli ve yabancı sporcuların yanı sıra çok sayıda ziyaretçi geliyor. Bu da konaklamadan yeme içme sektörüne, yerel üretimden kırsal turizme kadar birçok alanda ekonomik hareketlilik oluşturuyor. İzmir olarak sürdürülebilir turizm anlayışını çok önemsiyoruz. Efeler Yolu Ultra Trail de doğaya saygılı yapısıyla bu vizyona ciddi anlamda katkı sunmaktadır. Organizasyonun çevresel duyarlılık çerçevesinde gerçekleştirilmesi, doğal mirasın korunmasına yönelik farkındalık oluşturması bizim için ayrıca önem taşıyor. Efeler Yolu'nun uluslararası alanda çok daha güçlü bir marka haline geleceğine inanıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları İzmir'de ağırlayarak şehrimizin tanıtımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu önemli organizasyonda emeği geçen kurumlarımıza, gönüllülerimize, katkı koyan tüm ekibe teşekkür ediyor, katılan sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı