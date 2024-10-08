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Vali Aydoğdu, Amatör Spor Haftası Kapsamında Sporcularla Bir Araya Geldi

Vali Aydoğdu, Amatör Spor Haftası Kapsamında Sporcularla Bir Araya Geldi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Amatör Spor Haftası dolayısıyla sporcuları ve spor yöneticilerini kabul ederek, düzenli spor yapmanın önemine vurgu yaptı ve etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Amatör Spor Haftası münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan ve Erzincanlı sporcularımızı kabul etti.

Hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, insanlara düzenli spor yapma alışkanlığının kazandırılmasının önemine değinerek tüm sporculara başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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