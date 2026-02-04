Haberler

Konya Valisi Akın, bisiklet şampiyonasında kaza geçiren Portekizli sporcuyu ziyaret etti
Konya Valisi İbrahim Akın, 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda kaza geçirerek yaralanan Portekiz Milli Takımı sporcusu Carlos Salgueiro'yu hastanede ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Konya Valisi İbrahim Akın, 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda kaza geçiren bisikletçi Carlos Salgueiro'yu hastanede ziyaret etti.

Vali Akın, 25 yaşındaki Portekiz Milli Takım Sporcusu Salgueiro'yu tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Salgueiro'nun, şampiyonanın ilk gün müsabakalarında geçirdiği kazada kaburga kemiği kırılmış ve akciğerinde sönme meydana gelmişti.




