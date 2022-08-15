Valerien Ismael'in ne yapmaya çalıştığını anlamadılar! Beşiktaş taraftarı tarihi maç sonrası istifasını istiyor

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3 farklı öne geçtiği karşılaşmada Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. 37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, kalesindeki 3 golü de bu dakikadan itibaren gördü. Mağlubiyetin faturası ise ikinci yarıya gol atan 3 futbolcuyu da oyundan çıkararak başlayan teknik direktör Valerien Ismael'e çıktı. Sosyal medyada ayaklanan Beşiktaş taraftarı, Fransız hocanın istifasını istedi.

Beşiktaş, Alanya deplasmanında büyük şok yaşadı. 3-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılarda taraftarlar, Valerien Ismael'i hedefine koydu.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI, ISMAEL'DEN SÜRPRİZ HAMLELER GELDİ

N'Koudou, Salih Uçan ve Ghezzal'in golleriyle 3 farklı üstünlüğü yakalayan Beşiktaş, 37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İlk yarının son dakikalarında Alanyaspor farkı 2'ye indirirken, İkinci yarıya başlarken Valerien Ismael'den sürpriz değişiklikler geldi.

BEŞİKTAŞ SAVUNMAYA HAPSOLDU

Gol atan 3 futbolcuyu da oyundan çıkaran Valerien Ismael, bu oyuncuların yerine Necip Uysal, Tyler Boyd ve Montero'yu aldı. İkinci yarı tamamen savunmaya çekilen Beşiktaş kalesinde 2 gol daha gördü ve maç 3-3'e geldi. Mücadelenin bu skorla bitmesinin ardından ise Fransız hocanın hamleleri sosyal medyada tepki çekti.

TARAFTAR, VALERIEN ISMAEL'İ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Beşiktaş taraftarı, 3-1 önde olan takımlarının yapılan değişikliklerle savunmaya mahkum edilmesine tepki gösterdi. Valerien Ismael'i istifaya çağıran siyah-beyazlı taraftarlar, Fransız teknik direktörün büyük takım hocası olmadığını savundu.