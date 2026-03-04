Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, Zeren Spor'u 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı. VakıfBank, yarı finalde Galatasaray Daikin-Kuzeyboru maçının galibiyle karşılaşacak.
Salon: VakıfBank
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazaute, Dangubic, Deniz Uyanık, Aylin Acar)
Zeren Spor : Beyza Arıcı, Eylül Karadaş, Uzelac, Aleksic, Lazareva, Saliha Şahin (Ceren Önal, Kübra Akman, Malinov, Gatina, Janset Cemre Erkul, Şeyma Ercan Küçükaslan)
Setler: 25-20, 23-25, 25-17, 25-22
Süre: 109 dakika (24, 33, 26, 26)
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, sahasında Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.
Sarı-siyahlı takım, kupada Dörtlü Final'e yükseldi. VakıfBank, yarı finalde Galatasaray Daikin-Kuzeyboru maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.