Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta açılış mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Aksaray
Hakemler: Halid Cerit, Ahmet Çenesiz
Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Lozo, Smarzek (Lila Şengün, Nilsu Şen, Czyrnianska)
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç, Sıla Calışkan, Malual)
Setler: 15-25, 18-25, 20-25
Süre: 75 dakika (24, 23, 28)
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor