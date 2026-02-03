Haberler

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Savino Del Bene'yi ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında İtalya'nın Savino Del Bene ekibini konuk edecek. Daha önce rakibini deplasmanda yenen VakıfBank, lider konumda. Başantrenör Guidetti, maçın zorlu geçeceğini belirtti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın İtalya'nın Savino Del Bene ekibini konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Mücadelede Wojciech Maroszek (Polonya) ve Alexandros Mylonakis (Yunanistan) hakem ikilisi görev yapacak.

Geride kalan haftalarda oynadığı 5 maçın tamamını kazanan sarı-siyahlılar, grubunda lider konumda yer alıyor.

İtalyan temsilcisi ise 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayarak 2. sırada kendine yer buldu.

VakıfBank, grubunda Savino Del Bene ile karşılaştığı ilk müsabakada deplasmanda rakibini 3-1 yendi.

Guidetti: "Zorlu bir mücadele olmasını bekliyoruz"

Mücadele hakkında açıklamalarda bulunan sarı-siyahlı takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, karşılaşma için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Dünya şampiyonu olan bir takımı salonumuzda ağırlamak çok güzel. Ayrıca birçok dünya şampiyonası ve olimpiyat madalyasına sahip oyuncuyu bir arada görme şansı yakalayacak olan taraftarlarımız için çok heyecanlıyım. Rakibimizle İtalya'da oynadığımız karşılaşmada iyi bir maç çıkardık. Ancak o maçta bazı sakatlıklarla boğuşuyorlardı. Bu sefer tamamen farklı bir maç olacağına eminim. Gerçekten zorlu bir mücadele olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Pasör Cansu Özbay ise önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Rakibimizi deplasmanda yendiğimizi biliyoruz ama grup liderini belirleyecek olan bu karşılaşma çok daha zorlu olacak. Çok yoğun bir hafta geçirdik ama hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun süredir bu maça hazırlanıyoruz. İki takıma da başarılar dilerim. Umarım kazanan biz oluruz."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu