VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Yeni Dönem: Guidetti'den Açıklamalar

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, sarı-siyahlı takımın 2025-26 sezonuna kaliteli kadroyla giriş yapacağını söyledi.

Guidetti, VakıfBank Spor Sarayı'ndaki medya gününde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kanada Milli Takımı'nda keyifli bir yaz geçirdiğini ifade eden Guidetti, "Kanada'da güzel bir deneyim yaşadım. Avrupa'daki voleybolu zaten çok iyi biliyordum. Kuzey Amerika'yı bu açıdan bilmiyordum. Bu yüzden bu deneyimi yaşamak istedim ve keyifli geçti. Kanada çok genç takım. Yıldız oyuncuları yazı izinli geçirmek istedi. Bu yüzden birçok genç oyuncuyu geliştirme fırsatı yakaladık." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, VakıfBank'ta bu sene oluşturulan takımdan oldukça memnun olduğunu anlatarak "İyi bir kadro oluşturduk. Geçen seneye göre daha iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum ancak bu aynı sonuçları alacağımız ya da daha iyi olacağımız anlamına gelmez." diye konuştu.

Her sezona sıfırdan başlandığını dile getiren Guidetti, şöyle devam etti:

"Bu sezona 'yeni bölüm' diyoruz çünkü teknik ekibe ve takıma birçok yeni isim katıldı. 'Yeni bölüm' dedik, 'yeni kitap' değil çünkü kitap değişmedi. VakıfBank'ın kültürü, değeri, gücü ve inançları değişmedi. Altyapı takımlarından gelen 7 oyuncumuz var. Bu hiçbir takımda görmediğim çok önemli bir başarı. Eşi bulunmayan bir olay. Bu yüzden çok gururluyum. Ligde birçok takım bu sezon için kadrosunu oldukça güçlendirdi. Bu yüzden daha da eğlenceli olacağını düşünüyorum."

Her alanda final oynamak istediklerini anlatan Guidetti, "Herkes VakıfBank'tan kupa kazanmak için savaşmasını bekler. Geçen sezondan bahsedecek olursam büyük beklentilerimiz yoktu ancak Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finale kaldık. Bu sene sahip olduğumuz oyunculardan dolayı takımdan beklentimiz biraz daha yüksek. Her alanda final oynamak için sahaya çıkacağız. Burada 'Baskı, hak ettiğimiz ayrıcalıktır' deriz. Üstümüzde çok baskı var, bunu biliyoruz ancak güçlü olduğumuz için bu baskıya sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Boskovic takımda olduğu için çok şanslı olduğumu hissediyorum"

İtalyan başantrenör, 2015-16 sezonundan bu yana Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyen ve bu sezon VakıfBank kadrosuna katılan deneyimli pasör çaprazı Tijana Boskovic ile çalışma şansı elde ettiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Boskovic'in mükemmel bir oyuncu olduğunu kaydeden 53 yaşındaki başantrenör, "Boskovic'i 10 başantrenöre sorsanız en az 5'i onun dünyadaki en iyi pasör çaprazı olduğunu söyleyecektir. Ben de bu beşlinin içindeyim. Sırbistan Milli Takımı'nda onunla çalışma şansını elde etmiştim. Bir sporcuya karşı oynadığınızda neler yapabileceğini görebiliyorsunuz. O oyuncuyu eğitme şansını elde ettiğinizde ise bunları nasıl yapabildiğini, bu kadar iyi olabilmek için ne kadar çaba sarf ettiğini anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden Boskovic takımda olduğu için çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çok profesyonel bir oyuncu ve çok çalışıyor. En iyisi olmak için çabalıyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-siyahlı kulüpteki 18. sezonunu geçirecek Guidetti, başarıya hala "aç" olduklarını kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Kulübe teşekkür etmek istiyorum. Benimle 18 sene boyunca çalışacak kadar sabırlılar. Benimle 10-12 yıldır çalışan oyuncular var. Teknik ekipten Sabri ve Fatih ile 18 yıldır çalışıyoruz. Eşimle evliliğimden bile daha uzun bir süre. Bu muhteşem bir şey. İyi olan şey şu ki hala başarı için açız. Biz sadece birlikte olan değil bir şeyler inşa etmeyi ve kazanmayı bilen bir aileyiz. Bu güzel takıma daha fazla kupa kazandırmak için çalışacağız."