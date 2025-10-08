Haberler

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Sıla Çalışkan Kadrodan Çıktı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sıla Çalışkan'ın 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Sıla'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi süreci devam ediyor.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalya'da oynadığımız hazırlık karşılaşmasında yaşadığı kalf sakatlığının ardından tedavi süreci devam eden sporcumuz Sıla Çalışkan, bugün yapılan kontrollerinde ağrı hissetmesi nedeniyle bugünkü karşılaşmada kadroda yer alamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
