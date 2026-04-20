VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğu

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Arslan, sarı-siyahlı ekibin Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendiği ve seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sultanlar Ligi şampiyonluğunun VakıfBank camiasına hayırlı olmasını dileyen Osman Arslan, "Rakibimiz Fenerbahçe de çok iyi mücadele etti. Ancak oyuncularımız çok daha iyi mücadele etti ve 15. şampiyonluğumuza ulaştık. İki hafta sonra Avrupa şampiyonluğu için mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki ligde elde ettiğimiz şampiyonluk, CEV Şampiyonlar Ligi'nde de kupaya ulaşmamızı sağlayacak. Çok kaliteli bir ligimiz var. Sultanlar Ligi, dünyanın en iyisi. VakıfBank bu şampiyonlukla çok daha ileri gidecektir. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mıza da önemli katkılar sağlayacaktır. Başta oyuncularımız ve teknik heyet olmak üzere tüm VakıfBank camiasına teşekkür ediyorum. Taraftarımız da maçın başından itibaren inanarak ciddi destekte bulundu. Tabii ki onlar yedinci güç. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. VakıfBank, Türk voleyboluna yatırım yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.